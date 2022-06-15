Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта получит должность в «Марселе»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта займёт аналогичную должность в «Марселе», сообщает инсайдер Никола Шира в своём «твиттере».

По данным источника, контрактное соглашение Рибалты с «Марселем» будет рассчитано до 2025 года.

По итогам минувшего сезона «Марсель» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 71 очко. Победителем Лиги 1 стал «Пари Сен-Жермен», который набрал 86 очков. На третьем месте финишировал «Монако», который записал в свой актив 69 очков.

Напомним, испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, а в апреле 2021 года покинул стан сине-бело-голубых. Позже Рибалта был назначен спортивным директором «Пармы», из которой он ушёл в мае 2022 года.