Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта получит должность в «Марселе»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта займёт аналогичную должность в «Марселе», сообщает инсайдер Никола Шира в своём «твиттере».
По данным источника, контрактное соглашение Рибалты с «Марселем» будет рассчитано до 2025 года.
По итогам минувшего сезона «Марсель» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 71 очко. Победителем Лиги 1 стал «Пари Сен-Жермен», который набрал 86 очков. На третьем месте финишировал «Монако», который записал в свой актив 69 очков.
Напомним, испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, а в апреле 2021 года покинул стан сине-бело-голубых. Позже Рибалта был назначен спортивным директором «Пармы», из которой он ушёл в мае 2022 года.
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