Хавбек сборной Венгрии после разгромной победы над Англией назвал главный козырь команды

Полузащитник сборной Венгрии Даниэль Газдаг, после разгромной победы в матче четвёртого тура Лиги наций со сборной Англии (4:0), назвал главный козырь команды.

«Мы очень рады. Это очень важный результат для нас. Мы провели очень хороший матч и заслужили эту победу. В начале матча нам пришлось обороняться, но затем мы стали играть более уверенно. Наш главный козырь — командная игра. Мы очень сильны как команда. У нас сложная группа, но мы хорошо проделали свою работу, чтобы оказаться на этой позиции. Надеемся, все этим не ограничится», — приводит слова Газдага официальный сайт УЕФА.

Сборная Венгрии, выступая в группе с Германией, Италией и Англией, единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 7 очков.