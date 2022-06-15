Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал игроком года в Хорватии 10-й раз в карьере, сообщает Nacional.



По информации источника, игрок выиграл данный трофей 10-й раз за карьеру и 6-й раз подряд. В текущем сезоне полузащитник стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов и завоевал Суперкубок Испании.



Лучшим вратарем в Хорватии в этом сезоне был признан Доминик Ливакович, который защищает цвета загребского «Динамо». Лучшим в чемпионате Хорватии стал Марко Ливае из «Хайдука».



Ранее «Реал» продлил контракт с Модричем на год. Новый контракт будет действовать до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 результативными передачами. Он стал игроком «Реала» в 2012 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 35 млн.

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