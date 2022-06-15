Видеообзоры побед Турции и Латвии в матчах Лиги наций УЕФА

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Турции принимала национальную команду Литвы. Встреча прошла на стадионе «Гёзтепе Гюрсель Аксель» в Измире (Турция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 37-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Турции Каан Айхан. На 54-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота литовской команды, который успешно реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

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В другом матче группы 1 Лиги С сборная Люксембурга сыграла вничью с национальной командой Фарерских островов. Встреча, прошедшая в Люксембурге, завершилась со счётом 2:2.

В ещё одном матче группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Лихтенштейна проиграла Латвии со счётом 0:2.