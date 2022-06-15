Видеообзоры побед Турции и Латвии в матчах Лиги наций УЕФА

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Турции принимала национальную команду Литвы. Встреча прошла на стадионе «Гёзтепе Гюрсель Аксель» в Измире (Турция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 37-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Турции Каан Айхан. На 54-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота литовской команды, который успешно реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В другом матче группы 1 Лиги С сборная Люксембурга сыграла вничью с национальной командой Фарерских островов. Встреча, прошедшая в Люксембурге, завершилась со счётом 2:2.
В ещё одном матче группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Лихтенштейна проиграла Латвии со счётом 0:2.
- 15 июня 2022
-
10:14
-
10:13
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:43
-
09:41
-
09:29
-
09:28
-
09:26
-
09:15
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:44
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:03
-
07:40
-
07:24
-
06:57
-
06:40
-
06:18
-
05:45
-
05:38
-
05:27
-
04:55
-
04:46
-
04:01
-
03:40
-
03:18