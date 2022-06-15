Видеообзор матча сборной Украины со сборной Ирландии в Лиге наций

Вчера, 14 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Украиной и Ирландией. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:1.

Видеообзор матча Лиги наций Украина – Ирландия (1:1):

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На 32-й минуте счёт открыл игрок сборной Ирландии Нэйтан Коллинз. На 47-й минуте украинцы восстановили равенство на табло — отличился нападающий Артём Довбик. Ему ассистировал Андрей Ярмоленко.

В одной группе с Украиной и Ирландией выступают сборные Армении и Шотландии. Национальная команда Украины занимает первое место в своей отборочной группе. Сборная Шотландии располагается на втором месте, набрав шесть очков. Ирландия занимает третье место с четырьмя очками. Сборная Армении замыкает квартет, имея в активе три очка.