Полиция арестовала подозреваемых в нападении на полицейского перед матчем Англия — Венгрия

Полиция Уэст-Мидлендса арестовала четверых мужчин по подозрению в нападении на полицейского у стадиона «Молине» в Вулверхэмптоне в преддверии матча группового этапа Лиги наций УЕФА Англия — Венгрия (0:4), сообщает пресс-служба подразделения полиции.



«По нашей информации, группа мужчин подошла к полицейскому сзади и ударила его по голове. Офицер потерял сознание, получил травму головы и был доставлен в больницу. Мы проверяем записи камер видеонаблюдения. Подозреваемые арестованы», — говорится в заявлении полиции, опубликованном на странице в соцсетях.

Полиция также обратилась к свидетелям инцидента с просьбой сообщить информацию о произошедшем.



Напомним, сборная Англии потерпела крупнейшее домашнее поражение за 94 года. В предыдущий раз английская национальная команда проигрывала с разницей в четыре мяча в 1928 году.