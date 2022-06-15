Гришин — о Федотове: у ЦСКА хороший состав, чтобы бороться с «Зенитом» за золото в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.



«Надо говорить о том, что Федотов — сильный тренер, зарекомендовавший себя в России. Наверное, правильный ход со стороны руководства ЦСКА: поставить более сильного тренера во главе команды с хорошими футболистами.



У ЦСКА хороший состав для того, чтобы бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ. Алексей Березуцкий тоже боролся до последнего: просто в последних шести турах они отпустили «Зенит» чуть подальше. Будем смотреть. Думаю, руководство ЦСКА делает всё правильно», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее российский специалист Владимир Федотов, который в прошлом году работал в «Сочи», стал главным тренером московского ЦСКА.