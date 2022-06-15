Игорь Денисов: я не понимал, как дальше жить: уезжать за границу или оставаться

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, о чём думал после событий, начавшихся 24 февраля.

«Я не понимал, как дальше жить: уезжать за границу или оставаться. Но я люблю свою страну и не собираюсь никуда уезжать. Неделю решали, что делать, но я русский дворовый парень, я не смогу там жить. Мне не нужна Испания или Англия, я хочу, чтобы здесь всё было мирно.



Дом в Испании стоит на продаже, я не мог им пользоваться два года, из-за ковида там не был. Визу нам не дают, и желания туда лететь сейчас нет. Вообще нет желания лететь в Европу, потому что я и так объездил полмира. Я знаю, как к нам так и так относились, а чтобы на меня тыкали пальцем – не хочу. У каждого свой выбор, мне комфортнее здесь. Я жил в Европе три четверти месяца, это не моё, не смогу там жить. Лучше в лесу здесь, чем на вилле в Испании.



Если бы нас кто-то там ждал… Дочка училась в испанской школе, чтобы она знала язык, и климат хороший. Так вот, в школе учителя настраивали детей против нас. У меня нет столько денег, чтобы четырёх детей отправить в лучшую школу Англии. У меня их четверо. Обеспечить хорошим образованием там я не потяну, а находиться там я просто не хочу. Так что даже если будет военное положение, то мы останемся здесь. И даже если бы и мог дать образование им – остался бы. Но я против того, что происходит, мягко говоря. Мне очень тяжело, из-за этого пошёл помогать детскому футболу, чтобы забываться, – я просто сходил с ума», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.