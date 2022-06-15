Денисов: когда завершил карьеру, сказал, что готов блевать от нашего российского футбола

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, что перестал смотреть матчи Российской Премьер-Лиги.



«Когда последний раз смотрел РПЛ? Полностью? Вы что, нет. Как я её могу смотреть, зачем? Вот «Зенит» – «Бетис» на выезде смотрел полностью. Кто лучший бомбардир лиги сейчас не знаю, вы что. К сожалению, о молодых талантах «Динамо» и Агаларове не слышал. Не в обиду: я верю, что они таланты, я извиняюсь, но нет.



Я супруге, в день, когда завершил карьеру, сказал: я готов блевать от нашего российского футбола. Когда знаешь очень много, практически всё, работать нигде не хотел. Сейчас занялся мальками, потому что мозг надо напрягать.



Я Кержакову написал, что один шанс из 100, чтобы я, Кержаков, Быстров, Аршавин, Широков, оказались бы в структуре «Зенита» и иначе выстроили систему молодого футболиста. И 5 лет нас бы не трогали. При другой системе тренировок это даст плоды», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.