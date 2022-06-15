Денисов: для Миллера я изгой

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал о взаимоотношениях с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
«С Миллером не общаюсь. С Дюковым – да. Он мне звонил, когда мы стали чемпионами. И на день рождения поздравлял. С Александром Валерьевичем мы всегда были в офигенных отношениях. Считаю, что он интеллигентный, умный человек. Но я поменял телефон, и больше не созванивались. А для Миллера я изгой. Когда там это всё произошло, для него я точно закрыт. Я уверен, что Миллер ко мне относился очень хорошо. До всей этой ссоры. Но сейчас я для него пустое место», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.
Напомним, Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. В составе санкт-петербургского клуба футболист — чемпион России (сезон-2007, 2010, 2011/2012), обладатель Кубка (сезон-2009/2010) и Суперкубка (2008, 2011) России, а также обладатель Кубка УЕФА (сезон-2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008).
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