Денисов: я против русских специалистов в сборной. Всё лучшее было благодаря иностранцам

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов заявил, что он против приглашения российских тренеров для работы с национальной командой страны. Денисов уверен, что всё лучшее было со сборной России только благодаря иностранным тренерам.
«Я против русских специалистов в сборной России. Всё самое лучшее, что у нас было, – благодаря иностранным тренерам. Адвокат пришёл в «Зенит» и поставил схему 4-3-3, это в 2006 году. Мы на него смотрим и не понимаем, как в это играть. Спаллетти пришёл и дал нам пятичасовые тренировки на сборах. Мы не выиграли ни одной игры, но потом пришёл результат. С Капелло, пока он не сошёл с ума, мы заняли первое место в отборе. Каждая замена точечная. Все принятия решений – пять с плюсом», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.
- 15 июня 2022
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