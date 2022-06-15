Салихова — о Мирзояне: вчера пил шампанское из кубка, а сегодня даёт непрошеные советы

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, ответила бывшему футболисту красно-белых Александру Мирзояну. Ранее он выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.
«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня даёт непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Паоло Ваноли по итогам сезона-2021/2022 завоевал со «Спартаком» Кубок России. В финальном матче красно-белые в «Лужниках» обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. В Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» под руководством Ваноли в минувшем сезоне финишировал на 10-м месте в турнирной таблице.
- 15 июня 2022
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