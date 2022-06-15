Ла Лига направила жалобу на «ПСЖ» в УЕФА. В Испании считают, что парижане нарушили ФФП
Поделиться
Испанская Ла Лига во главе с президентом Хавьером Тебасом подала жалобу в УЕФА на «ПСЖ». Об этом сообщает Reuters.
Жалоба связана с предположительными нарушениями финансового fair play (ФФП) французским клубом. В руководстве Ла Лиги заявили, что будут предпринимать «дальнейшие действия в правовом поле, поскольку парижане постоянно нарушают действующие правила финансового контроля за работой клубов». Жалоба напрямую связана с условиями нового контракта французского нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе.
Представители испанского чемпионата заявили, что подали жалобу на французский клуб на прошлой неделе. Ранее глава испанской Примеры Хавьер Тебас жаловался в УЕФА на «Ювентус» и «Манчестер Сити».
Новость по темеТебас – о продлении Мбаппе: то, что делает президент «ПСЖ» — издевательство над футболом
Комментарии
- 15 июня 2022
-
16:26
-
16:18
-
16:18
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:32
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:49
-
14:46
-
14:39
-
14:37
-
14:29
-
14:14
-
14:09
-
14:06
-
14:01
-
13:44
-
13:44
-
13:37
-
13:29
-
13:26
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:57
Партнерский контент