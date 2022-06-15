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Ла Лига направила жалобу на «ПСЖ» в УЕФА. В Испании считают, что парижане нарушили ФФП

Ла Лига направила жалобу на «ПСЖ» в УЕФА. В Испании считают, что парижане нарушили ФФП
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Испанская Ла Лига во главе с президентом Хавьером Тебасом подала жалобу в УЕФА на «ПСЖ». Об этом сообщает Reuters.

Жалоба связана с предположительными нарушениями финансового fair play (ФФП) французским клубом. В руководстве Ла Лиги заявили, что будут предпринимать «дальнейшие действия в правовом поле, поскольку парижане постоянно нарушают действующие правила финансового контроля за работой клубов». Жалоба напрямую связана с условиями нового контракта французского нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе.

Представители испанского чемпионата заявили, что подали жалобу на французский клуб на прошлой неделе. Ранее глава испанской Примеры Хавьер Тебас жаловался в УЕФА на «Ювентус» и «Манчестер Сити».

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