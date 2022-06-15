Шамиль Газизов провёл собрание «Уфы» перед стартом предсезонных сборов

Перед отъездом на сбор в Ашу генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов провёл собрание команды, на котором обозначил задачи и планы на учебно-тренировочные сборы, сообщает пресс-служба клуба. После официальной части он вручил специальный подарок нападающему Гамиду Агаларову, который стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В прошедшем сезоне чемпионата России 21-летний российский футболист провёл за «Уфу» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов и сделал две результативные передачи. Всего он провёл за «Уфу» 33 матча в сезоне во всех турнирах, забил 20 голов и отдал два ассиста.



«Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и попала в зону стыковых матчей за право остаться в турнире на следующий сезон. По итогам двух матчей башкирский клуб уступил «Оренбургу» (2:2, 1:2) и покинул РПЛ.

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