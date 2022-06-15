Кержаков сообщил, что «Нижний Новгород» не стал продлевать с ним контракт

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сообщил, что клуб не стал продлевать с ним контракт.
«Видимо, назначили Галактионова. Мне сказали, что со мной не продлевают контракт. Причины? Это к руководству. Они приняли это решение, не я. Обидно ли? Это не моя позиция», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», а будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Под руководством Кержакова команда заняла 11-е место, набрав 33 очка.
Ранее сообщалось, что главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом»
- 15 июня 2022
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