Тихонов: не сравнивал бы случаи Бакаева и Дзюбы с переходом в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высказался о переходе бывшего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».



«Вряд ли среди болельщиков будут превалировать такие настроения, как после перехода Дзюбы. Здесь совсем другая ситуация, сравнивать их не стоит. Бакаев хотел остаться в Москве, но клуб сам не захотел видеть его в команде. Можно вспомнить ситуацию с Быстровым, которого убрали из «Зенита», и он пришёл в «Спартак». Потом Владимир вернулся в Санкт-Петербург, его не любили — но своей игрой он заставил болельщиков снова себя уважать. Уже не было такого жёсткого антагонизма.



Сейчас игроки выбирают, где им будет лучше. В наше время мы не могли перейти, например, в ЦСКА. О «Зените» я даже не говорю. В любом случае я бы не сравнивал случаи Бакаева и Дзюбы. Однако очень жаль, что «Спартак» теряет воспитанника и такого ценного исполнителя», — цитирует Тихонова «RT на русском».

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