Экс-директор «Зенита» Корнеев: думаю, «Ньюкасл» не купит Головина из-за мыслей о русских

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в «Ньюкасл».
«Отъезд в Европу для игрока с российским паспортом очень осложнился, учитывая ситуацию там по отношению к русским. 99% спортивных директоров не возьмут на себя такой риск. В трансфер Фомина в Германию не верю, по крайней мере, в этом сезоне.
Не думаю, что «Ньюкасл» купит Головина — по причине, озвученной в первом вопросе. Цена на Сашу точно не выросла, несмотря на то, что он хорошо смотрелся во второй части чемпионата Франции», — цитирует Корнеева Eurostavka.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что зимой английский клуб предлагал за российского полузащитника € 40 млн, но «Монако» отказался отпускать Головина.
- 15 июня 2022
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