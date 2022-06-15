«Зенит» принял решение расторгнуть контракт с Крицюком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб и вратарь Станислав Крицюк приняли решение расторгнуть контракт по соглашению сторон.
«К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договорённости сторон, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.
Будем ли мы искать нового голкипера? У нас есть как минимум три вратаря в обойме, а также ещё Рыбиков и Васютин. Поэтому есть из кого выбирать», — цитирует Медведева «Матч ТВ».
Напомним, Крицюк выступал за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. Контракт 31-летнего футболиста с клубом был рассчитан до июня 2022 года, но предусматривал автоматическое продление ещё на один сезон. В сезоне-2021/2022 Станислав провёл за «Зенит» 17 матчей и пропустил 19 голов.
- 15 июня 2022
-
22:17
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:38
-
21:33
-
21:14
-
21:00
-
20:44
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:47
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:25
-
19:05
-
19:02
-
18:52
-
18:43
-
18:40
-
18:39
-
18:26
-
18:20
-
18:14
-
18:09