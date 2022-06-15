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«Зенит» принял решение расторгнуть контракт с Крицюком

«Зенит» принял решение расторгнуть контракт с Крицюком
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб и вратарь Станислав Крицюк приняли решение расторгнуть контракт по соглашению сторон.

«К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договорённости сторон, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.

Будем ли мы искать нового голкипера? У нас есть как минимум три вратаря в обойме, а также ещё Рыбиков и Васютин. Поэтому есть из кого выбирать», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Напомним, Крицюк выступал за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. Контракт 31-летнего футболиста с клубом был рассчитан до июня 2022 года, но предусматривал автоматическое продление ещё на один сезон. В сезоне-2021/2022 Станислав провёл за «Зенит» 17 матчей и пропустил 19 голов.

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