Крицюк рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о пролонгации контракта клубом. Действующее соглашение сторон истекает по окончании нынешнего сезона. Вратарь не играет из-за травмы с ноября 2021 года.
«Он автоматически продлевается. «1+1» – это просто формальность. Даже независимо от травмы. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус. Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе», — приводит слова Крицюка «Спорт день за днём».
Напомним, Крицюк выступает за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара».
В нынешнем сезоне Станислав провёл за «Зенит» 11 матчей и пропустил 15 голов.
- 29 апреля 2022
-
15:39
-
15:32
-
15:28
-
15:28
-
15:07
-
14:46
-
14:43
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:11
-
14:08
-
14:03
-
13:57
-
13:53
-
13:37
-
13:30
-
13:25
-
13:04
-
13:02
-
12:57
-
12:30
-
12:26
-
12:22
-
12:04
-
11:31
-
11:30
-
11:04
-
11:02
-
10:48
-
10:38
-
10:32
-
10:23
-
10:06
-
10:01