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Крицюк рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

Крицюк рассказал о продлении контракта с «Зенитом»
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о пролонгации контракта клубом. Действующее соглашение сторон истекает по окончании нынешнего сезона. Вратарь не играет из-за травмы с ноября 2021 года.

«Он автоматически продлевается. «1+1» – это просто формальность. Даже независимо от травмы. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус. Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе», — приводит слова Крицюка «Спорт день за днём».

Напомним, Крицюк выступает за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара».

В нынешнем сезоне Станислав провёл за «Зенит» 11 матчей и пропустил 15 голов.

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