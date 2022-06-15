«Пари Нижний Новгород» получит 450 млн рублей за смену названия

Футбольный клуб «Нижний Новгород» получит 450 млн рублей по контракту за переименование в «Пари Нижний Новгород» («Пари НН»). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, букмекер будет платить «Нижнему Новгороду» 450 млн рублей ежегодно. Это самый дорогой букмекерский контракт среди клубов РПЛ. Ещё 50 млн рублей будет выделяться на маркетинговые активности с командой. «Нижний Новгород» был основан в 2015 году и дебютировал в РПЛ в сезоне-2021/2022.

«Нижний Новгород» набрал 33 очка в 30 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/2022. Таким образом, команда избежала попадания в стыковые матчи. Чемпионом страны стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.