Луис Суарес близок к переходу в «Ривер Плейт». Аргентинцы договорились с игроком
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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес близок к переходу в аргентинский «Ривер Плейт», сообщает El Observador со ссылкой на Radio Mitre.
По информации источника, 35-летний уругвайский форвард достиг договорённости с «Ривер Плейт». Отмечается, что футболист на выходных отправится в Аргентину, чтобы закрыть трансфер. После этого «Ривер Плейт» устроит презентацию Суареса. Луис присоединится к аргентинскому клубу на правах свободного агента, потому что его контракт с «Атлетико» истёк.
Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы итальянские «Фиорентина» и «Аталанта», а также «Астон Вилла».
В минувшем сезоне Суарес провёл 45 матчей во всех турнирах за «Атлетико», забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.
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