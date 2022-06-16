В «Зените» отреагировали на информацию о переговорах с вратарём «Рубина» Дюпиным

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с вратарём «Рубина» Юрием Дюпиным.
«Зенит» ведёт переговоры с «Рубином» о переходе Юрия Дюпина? Никаких переговоров нет», — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее появилась информация, что «Зенит» ведёт переговоры с «Рубином» о подписании голкипера Юрия Дюпина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также стало известно, что вратарь Станислав Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с клубом из Португалии.
Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл РПЛ. Вторую строчку занял «Сочи», третьим стало московское «Динамо».
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