Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» отреагировали на информацию о переговорах с вратарём «Рубина» Дюпиным

В «Зените» отреагировали на информацию о переговорах с вратарём «Рубина» Дюпиным
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с вратарём «Рубина» Юрием Дюпиным.

«Зенит» ведёт переговоры с «Рубином» о переходе Юрия Дюпина? Никаких переговоров нет», — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее появилась информация, что «Зенит» ведёт переговоры с «Рубином» о подписании голкипера Юрия Дюпина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также стало известно, что вратарь Станислав Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с клубом из Португалии.

Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл РПЛ. Вторую строчку занял «Сочи», третьим стало московское «Динамо».

Новость по теме
«Зенит» ведёт переговоры с «Рубином» о переходе вратаря Дюпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022