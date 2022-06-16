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Нападающий Данил Карпов стал игроком «Краснодара»

Нападающий Данил Карпов стал игроком «Краснодара»
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Футбольные клубы «Краснодар» и «Тюмень» оформили трансфер нападающего Данила Карпова, сообщает пресс-служба «быков». Форвард подписал контракт до конца июня 2025 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Карпов станет футболистом «Краснодара».

22-летний Карпов — воспитанник академии «Зенита» (Санкт-Петербург). В «Тюмени» нападающий оказался в 2016 году. В 113 матчах за команду Данил забил 47 голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение между Карповым и «Тюменью» истекает 30 июня 2022 года (данные Transfermarkt). Отметим, что Карпов также провёл два матча в составе сборной России U20.

Напомним, ранее стало известно, что в расположение «Краснодара» вернулись защитник Кайо, полузащитник Даниил Уткин и нападающий Джон Кордоба.

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