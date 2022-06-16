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Мужские и женские сборные Испании будут получать одинаковые выплаты

Мужские и женские сборные Испании будут получать одинаковые выплаты
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Испанские мужские и женские национальные команды будут получать одинаковые выплаты, сообщается на официальном сайте местной федерации футбола.

Отмечается, что соглашение будет действовать пять сезонов и обеспечит равенство в оплате труда, условий проезда, питания и проживания футболистов национальных команд Испании, вне зависимости от их пола. Также игроки сборных будут получать проценты от спонсорских контрактов.

Ранее сборные Англии, Ирландии, Норвегии и США достигли соглашений о равных условиях оплаты труда среди мужских и женских команд.

Напомним, 6 июля стартует чемпионат Европы по футболу среди женщин. Испанская сборная сыграет в группе B, где её соперниками станут национальные команды Германии, Дании и Финляндии. 21 ноября начнётся чемпионат мира по футболу в Катаре. Испанцы находятся в группе E, где им предстоит сыграть с Коста-Рикой, Германией и Японией.

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