Мужские и женские сборные Испании будут получать одинаковые выплаты

Испанские мужские и женские национальные команды будут получать одинаковые выплаты, сообщается на официальном сайте местной федерации футбола.
Отмечается, что соглашение будет действовать пять сезонов и обеспечит равенство в оплате труда, условий проезда, питания и проживания футболистов национальных команд Испании, вне зависимости от их пола. Также игроки сборных будут получать проценты от спонсорских контрактов.
Ранее сборные Англии, Ирландии, Норвегии и США достигли соглашений о равных условиях оплаты труда среди мужских и женских команд.
Напомним, 6 июля стартует чемпионат Европы по футболу среди женщин. Испанская сборная сыграет в группе B, где её соперниками станут национальные команды Германии, Дании и Финляндии. 21 ноября начнётся чемпионат мира по футболу в Катаре. Испанцы находятся в группе E, где им предстоит сыграть с Коста-Рикой, Германией и Японией.
- 16 июня 2022
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:46
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:43
-
15:38
-
15:19
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:07
-
14:58
-
14:47
-
14:40
-
14:11
-
14:10
-
13:58
-
13:44