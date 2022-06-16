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Обладатель «Золотого мяча» — 1991 Папен назвал лучшего футболиста мира

Обладатель «Золотого мяча» — 1991 Папен назвал лучшего футболиста мира
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Бывший нападающий сборной Франции и обладатель «Золотого мяча» 1991 года Жан-Пьер Папен считает нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

«Мбаппе всегда становился всё лучше и лучше, с каждым годом он становится сильнее, и, на мой взгляд, он сегодня самый лучший игрок мира», — цитирует Папена Sky Sport Italia.

Напомним, 23-летний Мбаппе в мае 2022 года подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». Его предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/2022, и сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В завершившемся сезоне – 2021/2022 нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 19 результативных передач.

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