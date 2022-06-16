Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об интересе со стороны «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака».
«Я не хочу ни комментировать слухи, ни подтверждать их каким-то образом. На сегодняшний день я работаю. Каждый мой шаг связан с тем, чтобы «Крылья» были сильнее.
Интерес «Спартака»? Мне сложно комментировать эти моменты. Если вам нужна такая информация, то спросите у Каттани (спортивного директора «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Я сейчас хочу сконцентрироваться лишь на работе в «Крыльях», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года. В первый сезон Осинькин вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По итогам завершившегося сезона самарцы заняли восьмое место.
- 16 июня 2022
-
21:02
-
20:42
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:01
-
19:56
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:46
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
17:01