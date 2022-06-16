Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об интересе со стороны «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака».

«Я не хочу ни комментировать слухи, ни подтверждать их каким-то образом. На сегодняшний день я работаю. Каждый мой шаг связан с тем, чтобы «Крылья» были сильнее.



Интерес «Спартака»? Мне сложно комментировать эти моменты. Если вам нужна такая информация, то спросите у Каттани (спортивного директора «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Я сейчас хочу сконцентрироваться лишь на работе в «Крыльях», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года. В первый сезон Осинькин вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По итогам завершившегося сезона самарцы заняли восьмое место.