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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об интересе со стороны «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об интересе со стороны «Спартака»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака».

«Я не хочу ни комментировать слухи, ни подтверждать их каким-то образом. На сегодняшний день я работаю. Каждый мой шаг связан с тем, чтобы «Крылья» были сильнее.

Интерес «Спартака»? Мне сложно комментировать эти моменты. Если вам нужна такая информация, то спросите у Каттани (спортивного директора «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Я сейчас хочу сконцентрироваться лишь на работе в «Крыльях», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года. В первый сезон Осинькин вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По итогам завершившегося сезона самарцы заняли восьмое место.

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