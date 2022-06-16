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Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин поедет с «Химками» на летний сбор

Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин поедет с «Химками» на летний сбор
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Пресс-служба «Химок» на официальном сайте клуба опубликовала список футболистов, которые отправятся на сбор подмосковной команды.

Вратари: Лантратов, Тусеев, Сычёв, Митрюшкин.

Защитники: Тихий, Идову, Филин, Данилкин, Набиуллин, Юран, Большаков, Чёрный, Чежия.

Полузащитники: Глушаков, Камышев, Мирзов, Кухарчук, Магомед, Николас, Главчич, Корян, Давыдов.

Нападающие: Садыгов, Долгов, Руденко.

Отметим, что Митрюшкин, Чёрный, Чежия и Давыдов не являются игроками клуба, а находятся на просмотре.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин будет тренироваться с «Химками». Антон является воспитанником красно-белых. На его счету три матча в составе команды.

Также Митрюшкин играл за «Сьон» и «Фортуну». Недавно дрезденское «Динамо» объявило об уходе из команды россиянина.

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