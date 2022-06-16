Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин поедет с «Химками» на летний сбор

Пресс-служба «Химок» на официальном сайте клуба опубликовала список футболистов, которые отправятся на сбор подмосковной команды.
Вратари: Лантратов, Тусеев, Сычёв, Митрюшкин.
Защитники: Тихий, Идову, Филин, Данилкин, Набиуллин, Юран, Большаков, Чёрный, Чежия.
Полузащитники: Глушаков, Камышев, Мирзов, Кухарчук, Магомед, Николас, Главчич, Корян, Давыдов.
Нападающие: Садыгов, Долгов, Руденко.
Отметим, что Митрюшкин, Чёрный, Чежия и Давыдов не являются игроками клуба, а находятся на просмотре.
Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин будет тренироваться с «Химками». Антон является воспитанником красно-белых. На его счету три матча в составе команды.
Также Митрюшкин играл за «Сьон» и «Фортуну». Недавно дрезденское «Динамо» объявило об уходе из команды россиянина.
- 16 июня 2022
-
21:02
-
20:42
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:01
-
19:56
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:46
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
17:01