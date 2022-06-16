«Крылья Советов» заинтересованы в переходе Глушенкова из «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что самарский клуб заинтересован в переходе полузащитника Максима Глушенкова из московского «Спартака».

«Максим Глушенков возвращается из аренды в «Спартак». На сегодняшний день московский клуб ещё не вернулся из отпуска, поэтому по его кандидатуре ничего пока сказать не могу. Интересен ли он «Крыльям»? Да, нам Максим интересен», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в прошлом сезоне Максим Глушенков выступал на правах аренды за «Крылья Советов». В 29 матчах во всех турнирах 22-летний футболист забил семь голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.