«Крылья Советов» заинтересованы в переходе Глушенкова из «Спартака»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что самарский клуб заинтересован в переходе полузащитника Максима Глушенкова из московского «Спартака».
«Максим Глушенков возвращается из аренды в «Спартак». На сегодняшний день московский клуб ещё не вернулся из отпуска, поэтому по его кандидатуре ничего пока сказать не могу. Интересен ли он «Крыльям»? Да, нам Максим интересен», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в прошлом сезоне Максим Глушенков выступал на правах аренды за «Крылья Советов». В 29 матчах во всех турнирах 22-летний футболист забил семь голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
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