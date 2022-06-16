Арбитр Егоров: если судьям повысят зарплату, они будут больше ценить свою работу

Бывший арбитр Игорь Егоров прокомментировал новость о желании РФС со следующего сезона увеличить зарплату главного арбитра со 100 до 188 тысяч рублей за матч.

«Станут ли лучше судить арбитры, если им поднимут зарплату? Почему сразу такие провокационные вопросы? Собрались людям поднять зарплату до среднеевропейского уровня. Наверное, судьи будут больше ценить свою работу. Если отсудил 20 матчей, у тебя стало денег на полтора миллиона больше. Есть чего терять.



Думаю, что судьи будут намного больше свободного времени уделять работе над собой. Поверьте мне, никто не хочет судить плохо. Люди идут по 10-15 лет, чтобы оказаться в РПЛ. Они не хотят плохо судить. Просто где-то не хватает навыков, где-то – опыта. Есть проблемы в образовании.

Учить судить надо не в Премьер-Лиге, а в третьем и втором дивизионах. Сейчас очень много сделали первенств U15, U17, U19. Вот там надо правильно обучать. Переучивать всегда тяжелее. Правила люди сдают. Бегут нормально. Но есть такие эпизоды, когда в доли секунды надо принять правильное решение. Потом специалисты их пересматривают, находят какие-то блохи, и раздуваются скандалы», — цитирует Егорова «РБ Спорт».