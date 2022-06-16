Чинквини — о критике Денисова в адрес Капелло: мы вышли на чемпионат мира с первого места

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини оценил высказывания бывшего полузащитника национальной команды Игоря Денисова.

«Я помню тот очень важный для меня, Фабио и игроков опыт в Бразилии. В тот момент Быстров, Кержаков и другие ребята были лучшими футболистами в России. Помню отборочный цикл, в котором мы выступали в одной группе с Португалией. Очень чётко помню день, когда Россия обыграла в Москве португальцев со счётом 1:0.

Тогда мы стали первыми в группе и напрямую попали на чемпионат мира. Спустя время каждый может по-своему говорить о той ситуации. Однако это уже в любом случае прошлое. Для меня и для Фабио это был бесценный опыт. Для меня Россия — очень важная страна, у которой должно быть большое будущее в футболе», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».