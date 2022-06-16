Известный певец Эд Ширан представил форму «Ипсвича», выступающего в 3-м дивизионе Англии

Футбольный клуб «Ипсвич Таун», выступающий в третьем по силе английском дивизионе, необычным способом представил форму для сезона-2022/2023.
Как сообщается в соцсетях клуба, для презентации формы был приглашён известный британский певец Эд Ширан, который с детства является болельщиком клуба.
Фото: Соцсети «Ипсвич Таун»
«Ипсвич» был основан в 1878 году. Один раз в истории клуб становился чемпионом Англии, это произошло в сезоне-1961/1962. Кроме того, «трактористы» выигрывали Кубок Англии – в 1978 году и Кубок УЕФА – в 1981-м. В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 «Ипсвич Таун» занял 11-е место в турнирной таблице английской Лиги 1. Победителем третьего английского дивизиона стал «Уиган Атлетик», который заработал повышение в Чемпионшип.
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