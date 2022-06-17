Экс-тренер «Шахтёра» – фанатам «Ботафого»: насилие не может быть частью жизни

Около 50 членов фанатского объединения Furia Jovem пробрались в тренировочный центр «Ботафого», чтобы предъявить претензии команде накануне матча с «Сан-Паулу», сообщает Globo.



21-кратный чемпион штата Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион Бразилии находился в кризисной ситуации и проиграл четыре матча подряд – «Куритибе» (0:1), «Гоясу» (1:2), «Палмейрасу» (0:4) и «Аваи» (0:1). Фанаты на повышенных тонах пообщались с футболистами и эмоционально выразили им свои претензии. Клуб вызвал полицию, призвал компетентные органы принять соответствующие меры, а также выпустил публичное обращение к общественности, где подчеркнул, что протесты принимаются до тех пор, пока не выходят за рамки вежливости.



В связи с инцидентом главный тренер команды Луиш Каштру выступил с речью для Youtube-канала «Ботафого».



«Ваша печаль – это моя печаль, ваше разочарование – моё разочарование. Это порождает во мне ещё больше честолюбия, амбиций и решимости. Я очень хочу, чтобы все болельщики «Ботафого» были на нашей стороне. Только так мы сможем двигаться вперёд. Насилие не может быть частью нашей жизни. Рассчитываю, что все мы объединимся ради великого будущего «Ботафого». Именно это мы будем делать», – заявил Каштру.



Португалец Луиш Каштру известен по работе с донецким «Шахтёром», который под его руководством в сезоне-2019/20 выиграл чемпионат Украины и добрался до полуфинала Лиги Европы, потерпев поражение от миланского «Интера».



Добавим, что в ходе сезона в Бразилии Каштру использовал излюбленные расстановки 4-2-3-1 и 4-1-4-1, а после четырёх поражений на домашний матч с «Сан-Паулу» вечером 16 июня команда вышла с тремя центральными защитниками (3-5-2). «Ботафого» переломил неудачную серию и победил со счётом 1:0, голом отметился Кайке.

