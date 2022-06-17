Давид Нерес близок к переходу в «Бенфику»
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Вингер донецкого «Шахтёра» Давид Нерес может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Игрок в ближайшее время перейдёт в «Бенфику», сообщает в Twitter журналист Sportitalia Руди Галетти.
По информации Галетти, переговоры между клубами находятся на стадии завершения, а бразилец будет получать в «Бенфике» € 3 млн в год плюс бонусы.
Давид Нерес – воспитанник бразильского «Сан-Паулу». Приобрёл известность, выступая в составе амстердамского «Аякса», с которым дважды выиграл чемпионат Нидерландов (2019, 2021), выходил в финал Лиги Европы (2017) и полуфинал Лиги чемпионов (2019). В январе 2022 года Нерес подписал пятилетний контракт с «Шахтёром», но в официальных матчах за новый клуб не дебютировал.
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