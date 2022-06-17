Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Нижний Новгород»

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Пари Нижний Новгород» и совмещать две должности.

«Для нас большая честь работать в прекрасном футбольном регионе, где есть амбициозные планы развития команды. Нам очень интересен этот проект. Наш тренерский штаб благодарен за поддержку нашего решения руководству РФС, за оказанное доверие – губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину и генеральному директору ФК «Пари Нижний Новгород» Равилю Камильевичу Измайлову», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Нижнего Новгорода».

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова и назначении Михаила Галактионова.