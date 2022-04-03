Карпин не единственный, кто может совмещать клуб и сборную. У России есть ещё 7 тренеров

Пока сборная России не может проводить международных матчей, её главный тренер Валерий Карпин вернулся в «Ростов» и стал совместителем, чтобы не оставаться без соревновательной практики. Между тем в такой же ситуации оказались и тренеры других наших национальных команд – молодёжной, юношеских, женской. А ведь и в их случаях речь идёт о квалифицированных специалистах: у кого-то большой опыт в российском футболе, кто-то может похвастаться хорошими результатами и трофеями.

Кажется, этим тренерам тоже было бы полезно «поддерживать форму», совмещая временно работу в сборной и клубах РПЛ или ФНЛ. Давайте познакомимся с теми, кто отвечает на нашу молодёжь и женскую команду.

Михаил Галактионов, молодёжная сборная России

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

37-летний тренер достаточно успешно работает с российской молодёжкой. Галактионов вывел её на Евро-2021, где, правда, его команда не сумела выйти из непростой группы с Францией, Данией и Исландией, а в отборочном цикле Евро-2023 Россия до дисквалификации делила первое место по набранным очкам с Испанией. Пока последний матч команды Галактионова – домашняя победа над испанцами (1:0).

У Михаила есть лицензия PRO, он может работать в РПЛ. Собственно, молодой специалист уже и попробовал себя в элите. Галактионов возглавлял «Ахмат» с октября 2017-го по апрель 2018-го – 9 матчей, две победы, три ничьих и четыре поражения. Тогда, пожалуй, не хватило опыта. Теперь он есть. В последние месяцы слухи отправляли Михаила в «Химки» и «Локомотив», но официальных подтверждений переговоров не было.

Юрий Красножан, женская сборная России

Фото: rfs.ru

Красножан – самый известный из этой группы тренеров с точки зрения работы в Премьер-Лиге. Он возглавлял «Спартак» из Нальчика, «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и «Ахмат». Провёл в РПЛ 190 матчей, обладает лицензией PRO. В последние годы пропал из фокуса внимания СМИ, а в декабре 2020-го неожиданно появился в женском футболе. Сейчас 58-летний специалист возглавляет сборную России. В апреле 2021-го его команда победила в стыках Португалию (1:0 в гостях и 0:0 дома) и завоевала путёвку в финальный турнир Евро-2022. В июле наши девушки должны были сыграть в Англии против Нидерландов, Швеции и Швейцарии.

Станислав Коротаев, сборная России U-19

Фото: rfs.ru

Сборная U-19 под руководством Коротаева мощно выступила в ноябре прошлого года в отборочном цикле Евро-2022. Наши юноши в группе с Германией, Грецией (хозяевами) и Фарерскими островами одержали три победы в трёх матчах и вышли в элитный раунд квалификации. Там в марте 2022-го собирались побороться за путёвку в финальную стадию с Австрией, Испанией и Данией, но лишились этого шанса из-за бана России. У самого 56-летнего Коротаева богатый тренерский опыт. Он начинал ещё в конце 1980-х в ижевском «Зените», потом работал в Академии имени Коноплёва и «Чертаново», а в системе РФС с 2017-го. Имеет лицензию УЕФА В. Его сын Евгений – победитель юношеского Евро-2006.

Иван Шабаров, сборная России U-18

Фото: rfs.ru

Шабарову – 43, у него лицензия УЕФА А. Тренировать этот специалист начал ещё в 20 лет в юношеских командах петербургского «Локомотива». В 2005 году попал в академию «Зенита», где работал до 2019-го. После этого оказался в системе РФС. В конце прошлого года его сборная U-18 выиграла турнир в Израиле, сыграв вничью с хозяевами и победив Германию и ОАЭ. Ещё одно достижение Шабарова – победа с командой Санкт-Петербурга на Мемориале Гранатника в 2018-м. Среди воспитанников тренера юношеской сборной – Алексей Сутормин.

Владимир Волчек, сборная России U-17

Команду U-17 возглавляет 52-летний Волчек. Уроженец столицы начал тренировать ещё в 1987 году в «Трудовых резервах». Потом работал в «Торпедо» и юношеской сборной России (игроки 1988 года рождения), был в «Краснодаре» и «Локомотиве», уезжал в Латвию, приняв предложение «Риги». Помимо того, помогал в «Чертаново» Игорю Осинькину, а в «Спартаке-2» — Виктору Булатову.

В августе 2020-го вернулся в систему РФС. Обладает лицензией PRO, один из его воспитанников – Павел Мамаев. В октябре прошлого года команда Волчека в отборочном цикле Евро-2022 вышла из группы с Германией, Румынией и Сан-Марино. Но до элитного раунда в марте 2022-го Россию не допустили.

Денис Первушин, сборная России U-16

Фото: rfs.ru

Экс-защитника Первушина болельщики могут помнить по выступлениям за московских армейцев во второй половине 1990-х. Закончив карьеру уже в 26 лет из-за разрыва сухожилия двуглавой мышцы бедра, Денис стал в 2004 году тренером ДЮСШ ЦСКА. Наиболее известные его воспитанники – Тимур Жамалетдинов и Астемир Гордюшенко. Первушин проработал в клубе до 2018-го, а потом провёл три года в «Чертаново». Его команда стала первым чемпионом ЮФЛ. Юношескую сборную России 45-летний специалист принял в январе 2022-го.

Дмитрий Хомуха, сборная России U-15

Фото: rfs.ru

Экс-полузащитника «Зенита» и ЦСКА Хомуху помнят все, кто следил за российским футболом в 1990-е. Потом Дмитрий стал успешным тренером. С его именем связана последняя на сегодняшний день крупная победа нашей страны на уровне сборных – в 2013 году юноши России (U-17) выиграли чемпионат Европы. А через пару лет команда под руководством Хомухи дошла и до финала Евро-2015 (U-19). В ноябре прошлого года 52-летний специалист, имеющий лицензию PRO, возглавил сборную U-15. На клубном уровне заслуженный тренер страны работал только с «Ригой». Почему бы не попробовать и с российским клубом?