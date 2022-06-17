Зиньковский: надо привыкать к сборам в России. Раньше всегда в Крымске проводили

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился мнением о сборах, которые проводятся в России.



«Мы раньше всегда в Крымске проводили сборы, ещё в детстве. Нормально было. Надо пока привыкать к сборам в России. Зимой, может быть, в другой стране будет подготовка», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.



Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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