Зиньковский ответил на вопрос, могут ли российские футболисты сейчас уехать в Европу

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился мнением о том, могут ли российские футболисты уехать в Европу.



«Российские футболисты могут сейчас уехать в Европу. Например, такие как Захарян, я думаю, что могут. Могу ли я уехать в Европу? Не знаю, наверное, тоже могу. Сейчас, конечно, тяжелее всё, но возможно. Слышал, что Дзюба будет играть в Турции. Если это произойдёт — значит, всё возможно», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.



Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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