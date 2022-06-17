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Отец Черышева: будущее Дениса? На следующей неделе можно ждать новостей

Отец Черышева: будущее Дениса? На следующей неделе можно ждать новостей
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Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, ответил на вопрос по поводу будущего своего сына. По его словам, уже на следующей неделе будут какие-то новости.

«Когда ждать приезда Дениса? Пока новостей нет. «Торпедо»? Пока ничего не могу сказать. Думаю, на следующей неделе можно ждать новостей по Денису», — приводит слова Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 31-летний Денис Черышев покинул «Валенсию» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры и отдал одну результативную передачу. Ранее Черышев выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». Также Черышев вызывается в сборную России по футболу.

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