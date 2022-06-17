Отец Черышева: будущее Дениса? На следующей неделе можно ждать новостей

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, ответил на вопрос по поводу будущего своего сына. По его словам, уже на следующей неделе будут какие-то новости.

«Когда ждать приезда Дениса? Пока новостей нет. «Торпедо»? Пока ничего не могу сказать. Думаю, на следующей неделе можно ждать новостей по Денису», — приводит слова Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 31-летний Денис Черышев покинул «Валенсию» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры и отдал одну результативную передачу. Ранее Черышев выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». Также Черышев вызывается в сборную России по футболу.