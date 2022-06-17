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«Локомотив» принял решение не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2

«Локомотив» принял решение не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
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«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону команду «Локомотив-Казанка», выступавшую в ФНЛ-2, сообщает пресс-служба клуба.

Решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба. Обновлённая структура позволит значительно улучшить подход к развитию молодёжной команды «Локомотива» и уделить ей большее внимание.

При этом бренд «Казанки», учитывая его историческую связь с клубом, будет сохранён. Под этим названием команда будет выступать в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

Напомним, ранее руководство «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем розыгрыше ФНЛ.

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