«Локомотив» принял решение не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2

«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону команду «Локомотив-Казанка», выступавшую в ФНЛ-2, сообщает пресс-служба клуба.
Решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба. Обновлённая структура позволит значительно улучшить подход к развитию молодёжной команды «Локомотива» и уделить ей большее внимание.
При этом бренд «Казанки», учитывая его историческую связь с клубом, будет сохранён. Под этим названием команда будет выступать в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.
Напомним, ранее руководство «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем розыгрыше ФНЛ.
- 17 июня 2022
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