Экс-президент «Локо» — о снятии «Казанки» с ФНЛ: шок! Большая беда для клуба

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на решение клуба не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.



«Это всё отмазки. Ничего хорошего в этом решении быть не может. Создавать что-то всегда тяжело, а закрывать и ломать — запросто. Когда мы создавали «Локомотив-2», мы столкнулись с огромными трудностями, которые пришлось преодолевать: нашли спонсоров, сделали арену, медицинский центр, купили автобус. Всё сделали для нормального функционирования клуба.



Это было сделано с целью создания ещё одной ступеньки развития футболистов. Без этой ступеньки невозможно взять из молодёжного состава игрока в основную команду. Молодёжный состав ещё не готов играть на уровне первой команды. Поэтому был создан «Локомотив-2. Работа «Казанки» показала, что клуб был на правильном пути. Посмотрите, сколько футболистов вышло оттуда.



Я понимаю, что «Спартак» говорит о нехватке денег. Но здесь клуб, который спонсирует госкорпорация. Бюджет «Казанки» занимает 2-2,5 процента от бюджета клуба. Одного какого-нибудь футболиста не купи, оптимизируй трансферные расходы — «Казанка» будет жить год или два. Там же совсем небольшой бюджет, а цели выполняет очень хорошие. Взять и позакрывать. У меня это вызывает просто шок.



Давайте тогда и академию закроем, общежитие. Уже общеобразовательную школу закрыли. Всё это под маркой оптимизации. Какая оптимизация?! Вы оптимизируйте в других местах: внутри, например, чтобы был бюджет на «Казанку». Это неправильно и большая беда для клуба. Потом придут другие люди и будут всё восстанавливать.



Вот «Краснодар» и Галицкий. Клуб находится под большими санкциями. У него 18 процентов от общего бюджета составляет бюджет второй команды. Там не отказываются и всё понимают. Там думают о будущем. Здесь думают о сегодняшнем дне», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.