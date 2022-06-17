Силкин — о Йокановиче в «Динамо»: он не очень клубы тренировал. Ничего не жду от него

Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Йоканович не очень клубы тренировал. В известный клуб чтобы попасть, нужно что-то из себя представлять. Честно, ничего не жду от Йокановича. Сто процентов теперь в «Динамо» появятся югославские футболисты.



Посмотрим, время покажет. Сейчас трудно говорить. Новый тренер, ему нужно познакомиться с командой, найти взаимопонимание с футболистами, выстроить структуру игры, определиться с основным составом. Там очень много вопросов. Чтобы претендовать на что-то серьёзное, нужно укрепляться в каждой линии, включая вратарскую», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.