Лещенко выразил надежду, что приход Йокановича положительно скажется на «Динамо»
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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды.
«Как говорят: будем посмотреть. Я не знаю этого тренера. Всегда обновление даёт новый импульс. Надеюсь, что его приход положительно скажется на командной работе. Всё будет зависеть от того, как пройдут тренировочные сборы. В какой форме они подойдут к сезону», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Ильёй Никульниковым.
Контракт с 53-летним сербским специалистом заключён на сезон с возможностью продления на следующие два с учётом выполнения определённых условий.
Карпин опроверг информацию о том, что контактировал с «Динамо». Видеоролик:
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