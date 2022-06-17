Лещенко выразил надежду, что приход Йокановича положительно скажется на «Динамо»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды.

«Как говорят: будем посмотреть. Я не знаю этого тренера. Всегда обновление даёт новый импульс. Надеюсь, что его приход положительно скажется на командной работе. Всё будет зависеть от того, как пройдут тренировочные сборы. В какой форме они подойдут к сезону», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Ильёй Никульниковым.



Контракт с 53-летним сербским специалистом заключён на сезон с возможностью продления на следующие два с учётом выполнения определённых условий.

Карпин опроверг информацию о том, что контактировал с «Динамо». Видеоролик: