Таблица женской Суперлиги: «Зенит» — единоличный лидер, ЦСКА и «Локомотив» — в тройке
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Сегодня, 17 июня, подошёл к концу первый круг женской Суперлиги по футболу. В перенесённой игре в Ростове-на-Дону «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью, установив окончательное положение команд. Сейчас команды отправятся в небольшой отпуск, а следующие игры в чемпионате, согласно расписанию, должны состояться в начале июля. Завтра, 18 июня, ЦСКА и «Локомотив» разыграют Суперкубок.
Отметим, что «Зенит» занимает единоличное первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. У команды из Санкт-Петербурга преимущество в четыре очка над ЦСКА (35 на 31) и матч в запасе. В тройку также входит «Локомотив» — 30 очков.
Четыре очка в 14 матчах набрала «Рязань-ВДВ» и закономерно идёт на последней строчке таблицы чемпионата.
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