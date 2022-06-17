Глава Башкирии поставил цель «Уфе» на предстоящий сезон в ФНЛ

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что целью футбольного клуба «Уфа» на предстоящий сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) будет возвращение в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).



«Будем возвращаться в РПЛ», — приводит слова Хабирова «РИА Новости Спорт».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» впервые с 2014 года сыграет во втором по силе дивизионе России. В стыковых матчах команда Алексея Стукалова уступила по сумме двух встреч «Оренбургу». После вылета команду покинули 10 футболистов и практически все члены тренерского штаба, включая Стукалова. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Сергей Томаров, работавший главным тренером команды в 2015 году в матче со «Спартаком» (3:1) и полноценно начавший в качестве наставника команды сезон-2018/2019.