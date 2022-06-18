Гранат: Шварца, как и Йокановича, тоже не знали, но он построил хорошую команду

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост наставника бело-голубых.

«Честно, не слышал об этом тренере, но Шварца раньше тоже никто не знал. Он построил хорошую команду, у которой было своё лицо, футболисты показывали интересный футбол. Нет какого-то недоверия к Йокановичу. В Европе много хороших специалистов, как и в России. Но тут уже клуб принимает решение, кого пригласить», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.



Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба.