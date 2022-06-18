Ван Бастен: люди, которые говорят, что Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказал своё мнение о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду — отличный игрок, но те, кто говорит, что он лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или говорят это недобросовестно.

Месси — уникален. Его невозможно имитировать и невозможно повторить. Такой игрок, как он, появляется раз в 50 или 100 лет. В детстве он попал в котёл футбольного гения», — приводит слова ван Бастена Marca со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, ранее ван Бастен не включил в тройку лучших футболистов всех времён по своему мнению Роналду и Месси. Туда попали Пеле, Диего Марадона и Йохан Круифф.

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.