Марко ван Бастен назвал тройку лучших футболистов всех времен по его мнению

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен рассказал, кого считает лучшими футболистами всех времён.

«Пеле, Диего Марадона и Йохан Кройфф — три величайших игрока в истории для меня. В детстве я хотел быть похожим на Кройфа. Потом мы стали друзьями, скучаю по нему. Пеле и Марадона тоже были невероятными.



Месси тоже отличный игрок, но Марадона всегда брал роль лидера в команде на себя. Месси не из тех, кто встанет в первые ряды, когда идёт на битву. Не стоит забывать и про Криштиану Роналду, Мишеля Платини или Зинедина Зидана», — приводит слова ван Бастена Marca со ссылкой на France Football.

Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»

Ван Бастен провёл 373 матча на клубном уровне за карьеру. Бывший нападающий забил 277 мячей и отдал 82 голевых паса, выступая за «Милан» и «Аякс». В сборной Марко в 58 играх отметился 24 голами и 6 результативными передачами.