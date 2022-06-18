«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начнётся матч за Суперкубок среди женщин, где смотреть
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Сегодня, 18 июня, состоится матч за женский футбольный Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лужники, Спортивный городок». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок среди женщин «Локомотив» — ЦСКА. В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч», а также телеканал «Матч Премьер».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой. Помогать ей будут Екатерина Курочкина, Екатерина Павленко и Надежда Горинова.
Стоит заметить, что нынешний розыгрыш Суперкубка станет вторым в истории женских команд в России. В первом встречались также «Локомотив» и ЦСКА. Победу тогда одержали железнодорожницы со счётом 1:0.
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