Мирослав Клозе возглавил клуб из австрийской Бундеслиги

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе стал главным тренером австрийского клуба «Альтах», сообщается на официальном сайте команды.



«Я крайне взволнован этим новым вызовом. Переговоры прошли быстро и легко — это позитивный момент, который указывает на то, что я нахожусь в правильном месте. Первые беседы с руководством клуба были по-настоящему открытыми, и я сразу понял, что хочу работать здесь. Теперь мне не терпится познакомиться с командой, сотрудниками клуба и, конечно же, болельщиками!» — отметил Клозе.



После завершения игровой карьеры Клозе стал ассистентом главного тренера сборной Германии. Позже он руководил командой «Баварии» U17, а затем был помощником Ханси Флика в основной команде клуба, пока Флик не покинул мюнхенцев.