Олимпийская чемпионка в составе сборной Канады перейдёт из «ПСЖ» в американский клуб

Джордин Уитема, нападающая «Пари Сен-Жермен» и девушка защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, продолжит карьеру в клубе «ОЛ Рейн», выступающем в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL), сообщает журналистка The Athletic Мэг Линехан на своей странице в соцсетях.



Напомним, Уитема выступала в составе «ПСЖ» с 2019 года. В составе парижского клуба канадская нападающая — чемпионка Франции (сезон-2020/2021) и обладательница Кубка Франции (сезон-2021/2022). С 2017 года Уитема вызывается в национальную команду Канады. В составе сборной футболистка в 2020 году стала олимпийской чемпионкой.



«ОЛ Рейн» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Национальной женской футбольной лиги США сезона 2022 года. Лидером соревнований является клуб «Сан-Диего Вэйв» (15).

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